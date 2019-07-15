Home
Preta Gil compra as próprias roupas em bazar beneficente

"Foi num impulso que desapeguei, não posso", disse ela, em vídeo

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:33

 - Atualizado há 6 anos

A cantora e atriz Preta Gil Crédito: Pino Gomes

Preta Gil desapegou por impulso. Na inauguração da nova edição do Bazar da Preta, em São Paulo neste domingo (14), ela apareceu aos beijos com o marido, o produtor Rodrigo Godoy, mas também voltou atrás e comprou roupas que ela mesma tinha doado ao evento, segundo informações da revista Quem. 

"Esse vestido aqui é do André Lima, pega pra mim que eu vou comprar de volta, foi num impulso que desapeguei, não posso. Aí eu mesma compro que já ajudo também", disse, enquanto mostrava os detalhes do bazar para os seguidores. 

Preta acabou de voltar ao Brasil depois de uns dias de relax no México. Nas filmagens que fez, aproveitou para mandar um recado sobre aceitação depois de ter protagonizado em uma foto de topless na web: "A vida é um sopro e eu vou ficar aqui me escondendo?". 

