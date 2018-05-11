Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
James Bond

Presidente da França dá 'kit 007' para príncipe Harry de casamento

Em meio a milhares de presentes que chegam ao Palácio de Kensingston, um chamou a atenção

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 19:45
Presidente francês vai dar "kit 007" para príncipe Harry de casamento Crédito: Montagem Gazeta Online
O príncipe Harry e Meghan Markle estão ganhando milhares de presentes de casamento, o que já é de praxe. O que chamou a atenção foi o presente do presidente da França, Emmanuel Macron. Vale lembrar que todos os mimos estão chegando e o casal os estão recebendo, mas o pedido dos pombinhos era de que os convidados dessem doações a entidades apoiadas pela família real. 
Mas, de volta ao presente exótico, Macron, de acordo com a Glamurama, encomendou à marca de luxo francesa S.T. Dupont um kit de viagem com cortador de charuto, isqueiro, canetas e abotoaduras - todos os itens gravados com o logotipo do "007". Um bom presente, já que o príncipe é fã assumido de James Bond. A notícia, segundo a revista, foi divulgada nesta semana pela própria marca. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados