Presidente da França dá 'kit 007' para príncipe Harry de casamento

estão ganhando milhares de presentes de casamento, o que já é de praxe. O que chamou a atenção foi o presente do presidente da França, Emmanuel Macron. Vale lembrar que todos os mimos estão chegando e o casal os estão recebendo, mas o pedido dos pombinhos era de que os convidados dessem doações a entidades apoiadas pela família real.

Mas, de volta ao presente exótico, Macron, de acordo com a Glamurama, encomendou à marca de luxo francesa S.T. Dupont um kit de viagem com cortador de charuto, isqueiro, canetas e abotoaduras - todos os itens gravados com o logotipo do "007". Um bom presente, já que o príncipe é fã assumido de James Bond. A notícia, segundo a revista, foi divulgada nesta semana pela própria marca.