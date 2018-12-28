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É teóloga

'Posso dizer que hoje sou uma pastora', diz Ângela Bismarchi

Ângela fez a reflexão sobre 2018 e chegou a algumas conclusões sobre o ano

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:41
A teóloga Ângela Bismarchi Crédito: Reprodução/Instagram @angelabismarchioficial
Ângela Bismarchi se formou em Teologia neste ano. Agora, em reflexão sobre 2018, ela diz que se sente uma pastora. À coluna de Leo Dias, ela também falou sobre novos planos para 2019. 
2018 foi o ano que mais me envolvi com os estudos referentes a Deus. Me formei como teóloga e posso dizer que hoje sou uma pastora. Participei de retiros, discipulados, passei por varias igrejas dando meu testemunho de vida, ou seja, muitos momentos dedicados à minha fé. Sem dúvidas, é minha fé que move minha vida e está nos planos para o próximo e todos os anos. Quanto aos pontos negativos do ano que passou, o estado deplorável que chegou a nossa nação pelos desgovernos das instituições que deveriam nos proteger. Devemos orar muito pelo Brasil e logicamente pelos nossos dirigentes. Nosso país é abençoado e muito forte. Vamos vencer
Ângela Bismarchi, apresentadora

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