'Posso dizer que hoje sou uma pastora', diz Ângela Bismarchi

2018 foi o ano que mais me envolvi com os estudos referentes a Deus. Me formei como teóloga e posso dizer que hoje sou uma pastora. Participei de retiros, discipulados, passei por varias igrejas dando meu testemunho de vida, ou seja, muitos momentos dedicados à minha fé. Sem dúvidas, é minha fé que move minha vida e está nos planos para o próximo e todos os anos. Quanto aos pontos negativos do ano que passou, o estado deplorável que chegou a nossa nação pelos desgovernos das instituições que deveriam nos proteger. Devemos orar muito pelo Brasil e logicamente pelos nossos dirigentes. Nosso país é abençoado e muito forte. Vamos vencer