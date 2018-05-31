Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUSTO

'Por um metro e meio a gente não morreu', diz Alok sobre acidente

DJ relembrou momento em que avião ficou próximo de cair em ribanceira após sair da pista, em entrevista ao 'Programa do Porchat'

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:37
"Por um metro e meio a gente não morreu. Ia cair na ribanceira, e a gente tava indo pra Belém. Foi em Juiz de Fora, ou seja, o tanque tava cheio pra gente fazer o voo de três, quatro horas", relatou, considerando o risco de uma explosão, disse o DJ Alok ao relembrar detalhes do acidente aéreo que sofreu em entrevista ao Programa do Porchat de quarta-feira, 30.
Sobre o momento em que a nave saiu da pista, contou: "O avião levantou e voltou pro chão. Nessa hora, eu achei que ele ia retomar e tentar levantar de novo, mas não, ele já freou. Só que dizem que depois que você passa do V1, que é o limite, você não pode mais brecar, porque o avião não para. Ele não consegue parar até o fim da pista. Começou a frear, frear, frear... E a gente sabe que em Juiz de Fora tem uma ribanceira ali, né?"
Avião de Alok foi parar no gramado do Aeroporto de Juiz de Fora Crédito: Reprodução/Twitter
"Quando saiu da pista, eu, desesperado, já soltei meu cinto e comecei: 'Galera, vamos morrer! Como assim? Não tô acreditando!'". Questionado sobre o motivo pelo qual tirou o aparato de segurança justamente no momento em que ele poderia ser necessário, explicou: "Eu sou daqueles que ia morrer gritando. Não queria ficar parado. Queria de alguma forma tentar me salvar, avisar a galera, não sei, eu desesperei. Ficou todo mundo parado, olhando aquilo, e eu consegui realmente ver tudo."
"No final, sabe o que salvou a gente, por incrível que pareça? O peso. Porque ele [avião] atolou no último segundo, ali. Aí o trem de pouso atolou, a barriga do avião sentou e o bico parou numa árvore, também", complementou.
Em entrevista dada ao E+, o DJ havia comentado sobre o impacto do acidente em sua vida: "Quando eu vi aquele milagre acontecendo neste final de semana agora, eu entendi tanta coisa por trás, que eu estou no caminho certo, que estou fazendo as coisas certas, que eu não preciso poupar esforços para fazer o que estou fazendo. Claro que a minha realidade nunca mais vai ser a mesma, ela vai ser sempre muito mais interessante, e eu sou muito grato por ter mais uma chance".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados