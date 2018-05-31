'Por um metro e meio a gente não morreu', diz Alok sobre acidente

"Por um metro e meio a gente não morreu. Ia cair na ribanceira, e a gente tava indo pra Belém. Foi em Juiz de Fora, ou seja, o tanque tava cheio pra gente fazer o voo de três, quatro horas", relatou, considerando o risco de uma explosão, disse o DJ Alok ao relembrar detalhes do acidente aéreo que sofreu em entrevista ao Programa do Porchat de quarta-feira, 30.

Sobre o momento em que a nave saiu da pista, contou: "O avião levantou e voltou pro chão. Nessa hora, eu achei que ele ia retomar e tentar levantar de novo, mas não, ele já freou. Só que dizem que depois que você passa do V1, que é o limite, você não pode mais brecar, porque o avião não para. Ele não consegue parar até o fim da pista. Começou a frear, frear, frear... E a gente sabe que em Juiz de Fora tem uma ribanceira ali, né?"

Avião de Alok foi parar no gramado do Aeroporto de Juiz de Fora Crédito: Reprodução/Twitter

"Quando saiu da pista, eu, desesperado, já soltei meu cinto e comecei: 'Galera, vamos morrer! Como assim? Não tô acreditando!'". Questionado sobre o motivo pelo qual tirou o aparato de segurança justamente no momento em que ele poderia ser necessário, explicou: "Eu sou daqueles que ia morrer gritando. Não queria ficar parado. Queria de alguma forma tentar me salvar, avisar a galera, não sei, eu desesperei. Ficou todo mundo parado, olhando aquilo, e eu consegui realmente ver tudo."

"No final, sabe o que salvou a gente, por incrível que pareça? O peso. Porque ele [avião] atolou no último segundo, ali. Aí o trem de pouso atolou, a barriga do avião sentou e o bico parou numa árvore, também", complementou.