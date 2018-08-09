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TRISTEZA

Polícia confirma que causa da morte de Margot Kidder foi suicídio

A filha da eterna Lois Lane disse que é importante que as pessoas saibam disso

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:38
A polícia do condado de Park, em Montana, confirmou para a agência Associated Press que a causa da morte da atriz norte-americana Margot Kidder, conhecida por interpretar Lois Lane nos filmes do Super-Homem na década de 1970, foi suicídio. Segundo o legista responsável pelo caso, ela sofreu uma overdose proposital após ingestão de remédios e álcool no último dia 13 de maio.
Maggie McGuane, filha da atriz, disse que é um alívio poder compartilhar isso com outras pessoas. "É importante ser bem claro e honesto sobre o assunto para que suicídio não seja estigmatizado e pessoas que lidam com isso não se envergonhem de discutir o tema", falou para a agência.
Ela espera que a divulgação da causa da morte da sua mãe leve o tema à tona em Montana, estado com maior taxa de suicídio por habitante nos Estados Unidos. "[O suicídio] traz um tipo muito específico de luto e dor", continuou Maggie. "Sabendo a quantidade de pessoas nesse estado que passam por isso me faz querer falar com cada uma deles", finalizou.
Além de ser conhecida como o par romântico de Christopher Reeve nos cinemas, Margot tinha um ativismo forte na conscientização do transtorno bipolar, distúrbio que enfrentou durante grande parte da sua vida adulta.
A atriz canadense Margot Kidder Crédito: Eva Rinaldi / Wikimmedia Commons

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