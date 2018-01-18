Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Polícia britânica investiga Kevin Spacey por 3ª queixa de assédio sexual

Ator já está sendo investigado por supostos casos de assédio sexual cometidos nos anos 2005 e 2008.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 17:51

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 17:51

Kevin Spacey, ator de "House of Cards" Crédito: Divulgação
Kevin Spacey está sendo investigado pela Polícia Metropolitana de Londres com relação a uma terceira acusação contra o ator americano por outro caso de assédio sexual, confirmou nesta quinta-feira um porta-voz da Scotland Yard.
Essa fonte oficial indicou, segundo informou a imprensa local, que um terceiro homem notificou à polícia que tinha sido vítima de assédio sexual do vencedor do Oscar no bairro de Westminster, em Londres, no ano de 2005.
"No último dia 13 de dezembro recebemos uma acusação de que um homem tinha atacado sexualmente outro homem em 2005 em Westminster", indicou o porta-voz policial em um comunicado divulgado pela imprensa britânica.
Leia mais notícias de Entretenimento
Ainda que a polícia não tenha vinculado de maneira direta o nome de Spacey com esta nova acusação, o porta-voz especificou que o investigado é a mesma pessoa citada em acusações anteriores.
O veterano ator, de 58 anos, já está sendo investigado pelos agentes com relação a duas queixas anteriores relacionadas com supostos casos de assédio sexual cometidos no bairro de Lambeth, ao sul de Londres, nos anos 2005 e 2008.
O nome de Spacey começou a ser citado em denúncias logo depois que surgiram as numerosas acusações de assédio contra o produtor americano Harvey Weinstein.
Após a divulgação das acusações contra Spacey, a plataforma Netflix o demitiu da popular série "House Of Cards", que protagonizava com a atriz Robin Wright, e o diretor Ridley Scott eliminou a presença do ator de seu filme "Todo o Dinheiro do Mundo", em um processo que custou milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados