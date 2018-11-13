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IDÊNTICO

Polícia agradece David Schwimmer após encontrar ladrão parecido com Ross

Caso viralizou na internet após fãs verem semelhanças entre ator e procurado pela lei no Reino Unido

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 19:29
Ladrão de Blackpool ou Ross de 'Friends'? Crédito: Facebook / @BlackpoolPolice | Twitter / @DavidSchwimmer
O departamento de polícia de Blackpool, no Reino Unido, agradeceu ao ator David Schwimmer, conhecido por ter sido o personagem Ross, de Friends, após encontrar um criminoso que viralizou na internet por ser parecido com ele.
"Gostaríamos de agradecer a todos vocês pelo grande retorno que recebemos e um agradecimento especial para David Schwimmer, por ver o lado engraçado de nosso apelo!", escreveu a página oficial da polícia local no Facebook.
Segundo a publicação, o homem tinha 36 anos de idade e foi preso na região de Southall na noite de segunda-feira, 12, por suspeita de roubo.
Entenda o caso
No último dia 24 de outubro, a página do departamento de polícia de Blackpool, no Reino Unido, publicou a foto de um homem que aparentemente estava praticando um furto em um restaurante em 20 de setembro. "Se você sabe quem ele é, por favor, envie um e-mail", alertaram.
Não demorou muito para que fãs do seriado Friends vissem semelhança com o personagem Ross.
"Obrigado a todos por suas respostas rápidas. Nós investigamos essa história a fundo e confirmamos que David Schwimmer estava nos Estados Unidos nesta data. Lamentamos muito que tenha que ser dessa forma."
O próprio ator entrou na brincadeira e publicou um vídeo em que aparece simulando um furto semelhante ao do homem de Blackpool.
"Oficiais, eu juro que não era eu. Como vocês podem ver, eu estava em Nova York. Aos trabalhadores da Polícia de Blackpool, boa sorte com as investigações."
Confira abaixo a publicação da brincadeira feita por David Schwimmer na ocasião:

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