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Revelação

'Pobre igual a gente', diz Carlinhos Maia em visita a Ivete Sangalo

Léo Santana e Lorena Improta também participaram do jantar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2019 às 16:51

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 16:51

Carlinhos Maia e seu noivo, Lucas Guimarães, jantaram na casa de Ivete Sangalo na quarta-feira, 8, em Salvador, na Bahia. Durante o dia, o casal aproveitou as praias da capital baiana e, à noite, gravou stories do encontro com a cantora de axé, mostrando surpresa com a simplicidade da residência.
"Um filtro (de barro)? Eu jurava que ia chegar aqui e ia ver uma geladeira saindo do telhado. Eu me decepcionei com você, Ivete", brincou o humorista. "Uma geladeira igual a lá de casa, com um monte de coisa pendurada. Eu estou passado... você acabou com o meu sonho. O Brasil está impactado", completou.
Ivete Sangalo entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães na casa da cantora Crédito: Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia se surpreendeu também ao ver que a cantora deixa roupa secando em um varal na varanda. "Vamos embora, estou passado. Achei que ia ter coisa de ouro aqui. A mulher é pobre igual a gente. Me botou para comer um vatapá e um caruru", afirma.
O encontro dos artistas contou também com a presença de Léo Santana e a noiva Lorena Improta.

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