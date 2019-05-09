'Pobre igual a gente', diz Carlinhos Maia em visita a Ivete Sangalo

e seu noivo,, jantaram na casa dena quarta-feira, 8, em, na Bahia. Durante o dia, o casal aproveitou as praias da capital baiana e, à noite, gravou stories do encontro com a cantora de axé, mostrando surpresa com a simplicidade da residência.

"Um filtro (de barro)? Eu jurava que ia chegar aqui e ia ver uma geladeira saindo do telhado. Eu me decepcionei com você, Ivete", brincou o humorista. "Uma geladeira igual a lá de casa, com um monte de coisa pendurada. Eu estou passado... você acabou com o meu sonho. O Brasil está impactado", completou.