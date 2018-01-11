'Playboy' de Luana Piovani é vendida a R$ 0,01

A crise chega até para o mercado dos famosos. Luana Piovani, por exemplo, talvez nem saiba que estava valendo por aí R$ 0,01. É que a Playboy fez uma promoção relâmpago para desencalhar revistas da atriz que ainda estão em estoque.
Segundo o jornal Extra, no último fim de semana, a revista com Luana na capa foi vendida por um centavo de reais no portal da publicação destinado a colecionadores. Todas as demais capas estavam sendo comercializadas por R$ 20, preço normal.
A capa de Luana ficou o fim de semana inteiro em promoção. Mas ainda tem revista no estoque. Só que agora pelos mesmos R$ 20 das outras modelos.