'Playboy' de Luana Piovani é vendida a R$ 0,01

Playboy de Luana Piovani estava em promoção Crédito: Divulgação/Playboy

A crise chega até para o mercado dos famosos. Luana Piovani, por exemplo, talvez nem saiba que estava valendo por aí R$ 0,01. É que a Playboy fez uma promoção relâmpago para desencalhar revistas da atriz que ainda estão em estoque.

Segundo o jornal Extra, no último fim de semana, a revista com Luana na capa foi vendida por um centavo de reais no portal da publicação destinado a colecionadores. Todas as demais capas estavam sendo comercializadas por R$ 20, preço normal.