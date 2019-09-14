Piovani critica música de Ludmila, que responde: 'Você tem que se tratar'

Famosa por seus comentários ácidos nas redes sociais, a atriz Luana Piovani, 43, se envolveu em mais uma polêmica neste sábado (14) ao criticar a escolha da cantora Rihanna, 31, de tocar uma música da funkeira brasileira Ludmila, 24, no seu desfile de lingeries na semana de moda de Nova Iorque.
"Aff. Podia ter colocado tanta coisa boa pra tocar... Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo", afirmou Piovani. Internautas logo dispararam críticas e elogios ao comentário da atriz, até que a própria Ludmilla respondeu dizendo que ela já passou dos limites e deveria se tratar.
"Eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena da sua situação, mas está extremamente ridículo. Você já passou dos limites. Eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele", afirmou Ludmilla.
A cantora disse ainda que os comentário de Piovani "parecem um show de horrores pra alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção". "Vocês está amargurada e quer azedar a vida dos outros. Está falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família", completou.
Novamente, o comentário da cantora provocou outra leva de elogios e críticas de internautas. "Obrigada por falar o que essa aí estava precisando ouvir há muito tempo", afirmou uma delas. "Opinião todos temos, mas o bom senso é primordial", disse outra.