Piovani critica música de Ludmila, que responde: 'Você tem que se tratar'

Luana Piovani critica música de Ludmila, e a funkeira responde: 'Você tem que se tratar' Crédito: Instagram

Famosa por seus comentários ácidos nas redes sociais, a atriz Luana Piovani , 43, se envolveu em mais uma polêmica neste sábado (14) ao criticar a escolha da cantora Rihanna , 31, de tocar uma música da funkeira brasileira Ludmila , 24, no seu desfile de lingeries na semana de moda de Nova Iorque.

"Aff. Podia ter colocado tanta coisa boa pra tocar... Cansada do óbvio brasileiro pouco sexy, vulgar e apelativo", afirmou Piovani. Internautas logo dispararam críticas e elogios ao comentário da atriz, até que a própria Ludmilla respondeu dizendo que ela já passou dos limites e deveria se tratar.

"Eu estou vendo essas suas palhaçadas na internet há tempos e estava até com pena da sua situação, mas está extremamente ridículo. Você já passou dos limites. Eu não sei qual é o seu projeto pra ganhar biscoito no futuro, mas só sei que eu não quero participar dele", afirmou Ludmilla.

A cantora disse ainda que os comentário de Piovani "parecem um show de horrores pra alcançar um grande número de seguidores e um mísero segundo de atenção". "Vocês está amargurada e quer azedar a vida dos outros. Está falando do meu gênero musical, da minha arte, do sustento da minha família", completou.