Philipe Lemos usa de exercícios e estética para manter o corpo

Beleza do apresentador da TV Gazeta chamou atenção nas redes sociais em sua primeira aparição no JN

Publicado em 20 de setembro de 2019 às 19:01 - Atualizado há 6 anos

O apresentador do ES1 Philipe Lemos Crédito: Instagram/@plemos

Philipe Lemos chamou atenção dos internautas ontem ao aparecer no Jornal Nacional. Além dos elogios do capixaba quando ao reconhecimento do seu trabalho, o apresentador do ES1 foi alvo de muitos elogios por sua beleza. "Já quero esse capixaba fixo no Jornal Nacional.. lindo", postou um internauta. Confira algumas postagens elogiando jornalista da TV Gazeta.

Para manter o corpo em dia, o apresentador usa de muito exercício e até mesmo ajuda estética. "Eu tento e consigo manter a alimentação em dia. É difícil eu sair dela. Tenho o exercício como hábito. Desde os 30, eu cuido da alimentação e uma vez ao dia faço atividade física, seja corrida, pedal ou academia", explica Philipe que, mesmo na correria para apresentar o telejornal, arruma tempo no Rio para malhar.

"Ontem acordei e fui para a academia, fiz meia hora de treino e voltei. Eu respeito muito o meu corpo e vejo o quanto isso é importante. Somente quando o tempo não deixa que eu não vou", completa.

O apresentador do ES1 Philipe Lemos Crédito: Instagram/@plemos

Mas não só de exercício vive este homem. "Já fiz botox. Para quem trabalha no vídeo é superimportante. Fiz há um ano a primeira aplicação. Eu tenho muita olheira e isso me ajudou muito. Não pinto o cabelo, sou grisalho mesmo (risos). Tá muito grisalho, mas não vou fazer isso (pintar) porque é uma escravidão. O que faço de procedimento é isso", conta ele, que não larga o filtro solar e se cuida na base da água e sabão.

"Tem um detalhe. Eu voltei de férias há pouco tempo e ganhei quase três quilos nas férias. Minhas roupas são exatas. Se eu engordar um quilo, ferrou. Mas fiz algumas sessões de drenagem que me ajudou a desinchar. Gostei muito", revelou ele, que diz que não sai de casa com roupa sem estar passada. "Se a roupa estiver amassada e não tiver ferro, eu não saio de casa", brinca.

