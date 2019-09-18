Philipe Lemos começa a gravar pilotos para o Jornal Nacional

Philipe Lemos teve seu primeiro contato profissional pré-apresentação do Jornal Nacional com o estúdio do programa. Nesta quarta-feira (18), o jornalista gravou um piloto para sentir o clima de assumir a bancada do maior telejornal do país.

Philipe Lemos no estúdio do Jornal Nacional Crédito: Philipe Lemos

Acompanhado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, eles passaram o dia cheio de atividades. Logo pela manhã, Philipe explicou a agenda atribulada num vídeo postado em seu Instagram, direto do Rio de Janeiro.

"Eu nao estou mais sozinho. Ja encontrei a Ana Lidia Daibes. Hoje, a gente passa a tarde na redação da Globo, do Jornal Nacional. Vamos gravar alguns pilotos, lembrando que estaremos juntos na sexta-feira, no ultimo bloco do Jornal Nacional, e claro, no sábado, dia 21 de setembro, na bancada do JN", comentou o âncora do ES1.

PARABÉNS

Ainda nas redes sociais, o apresentador aproveitou para parabenizar sua parceira de ES1. Rafaela Marquezini completou 40 anos nesta quarta-feira (18). "Hora de desejar tudo de melhor para essa "fofínia" que está morrendo de saudade de mim e que hoje está com idade nova. Nem parece que fez 53 aninhos, né?", brincou Philipe, antes de terminar a homenagem.

"Parabéns, anjo! E obrigado por me aturar todos os dias! Bora galera, lotar o Insta de mensagens porque ela adora", terminou.