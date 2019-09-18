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Philipe Lemos começa a gravar pilotos para o Jornal Nacional

Jornalista aparece nos estúdios da gravação em foto exclusiva

Publicado em 

18 set 2019 às 15:39

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 15:39

Philipe Lemos teve seu primeiro contato profissional pré-apresentação do Jornal Nacional com o estúdio do programa. Nesta quarta-feira (18), o jornalista gravou um piloto para sentir o clima de assumir a bancada do maior telejornal do país.
Philipe Lemos no estúdio do Jornal Nacional Crédito: Philipe Lemos
Acompanhado da jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia, eles passaram o dia cheio de atividades. Logo pela manhã, Philipe explicou a agenda atribulada num vídeo postado em seu Instagram, direto do Rio de Janeiro.
"Eu nao estou mais sozinho. Ja encontrei a Ana Lidia Daibes. Hoje, a gente passa a tarde na redação da Globo, do Jornal Nacional. Vamos gravar alguns pilotos, lembrando que estaremos juntos na sexta-feira, no ultimo bloco do Jornal Nacional, e claro, no sábado, dia 21 de setembro, na bancada do JN", comentou o âncora do ES1.
PARABÉNS
Ainda nas redes sociais, o apresentador aproveitou para parabenizar sua parceira de ES1. Rafaela Marquezini completou 40 anos nesta quarta-feira (18). "Hora de desejar tudo de melhor para essa "fofínia" que está morrendo de saudade de mim e que hoje está com idade nova. Nem parece que fez 53 aninhos, né?", brincou Philipe, antes de terminar a homenagem.
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"Parabéns, anjo! E obrigado por me aturar todos os dias! Bora galera, lotar o Insta de mensagens porque ela adora", terminou.
Philipe Lemos parabeniza Rafaela Marquezini pelos 40 anos Crédito: Instagram/@philipelemos

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