Personalidades pedem justiça após cão ser morto por segurança no Carrefour

Cachorro morto na loja Carrefour de Osasco, na Grande São Paulo, na sexta-feira, 30 Crédito: Reprodução/ Facebook

Personalidades de diversas áreas estão revoltadas com o caso do cachorro que teria sido envenenado e espancado por um segurança da loja Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. As agressões foram registradas na sexta-feira, 30, no estacionamento do hipermercado.

Manchinha, como era conhecido o cãozinho, era alimentado por alguns clientes e até funcionários do estabelecimento.

A apresentadora Luisa Mell, conhecida ativista na proteção dos animais, teve acesso às câmeras de segurança da loja e divulgou imagens em que aparece o segurança acusado de agressão perseguindo o animal no perfil dela no Instagram.

"Eu estou passando mal com as imagens do ocorrido!", desabafou.

O apresentador da Globo Luciano Huck publicou uma caricatura de Manchinha. "Chocado. É muita crueldade", disse.