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FOI CRUEL

Personalidades pedem justiça após cão ser morto por segurança no Carrefour

Atores, apresentadores e músicos se posicionam sobre o caso; hipermercado garante que está fazendo apurações

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:42
Cachorro morto na loja Carrefour de Osasco, na Grande São Paulo, na sexta-feira, 30 Crédito: Reprodução/ Facebook
Personalidades de diversas áreas estão revoltadas com o caso do cachorro que teria sido envenenado e espancado por um segurança da loja Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. As agressões foram registradas na sexta-feira, 30, no estacionamento do hipermercado.
Manchinha, como era conhecido o cãozinho, era alimentado por alguns clientes e até funcionários do estabelecimento.
A apresentadora Luisa Mell, conhecida ativista na proteção dos animais, teve acesso às câmeras de segurança da loja e divulgou imagens em que aparece o segurança acusado de agressão perseguindo o animal no perfil dela no Instagram.
"Eu estou passando mal com as imagens do ocorrido!", desabafou.
O apresentador da Globo Luciano Huck publicou uma caricatura de Manchinha. "Chocado. É muita crueldade", disse.
Sem citar o Carrefour, Whindersson Nunes fez um texto genérico sobre o 'ser cão'. "Eles não falam, não conseguem dizer 'moço, eu só queria comer', nem 'eu só queria brincar', mas sempre dá para ver nos olhinhos deles o que eles querem, quem tem um bom coração entende (sic)", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com um cachorrinho no ombro.

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