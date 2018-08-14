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Polêmica

'Personal decepcionado', diz musa fitness sobre usar anticoncepcional

Boatos são de que o medicamento atrapalha a performance das mulheres na musculação

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 12:39
Bruna Corrêa diz que uso de anticoncepcionais entre as musas fitness é um tabu Crédito: Reprodução/Instagram @brunacorreablog
Optar pelo uso da pílula anticoncepcional para quem está no universo fitness é um verdadeiro tabu. Segundo a blogueira fitness Bruna Corrêa, o medicamento é conhecido como um verdadeiro vilão às mulheres pelo fato de não as ajudarem no rendimento e desenvolvimento dos resultados no treino. Para ela, muitas ainda não conseguem escolher outra opção, pois preferem se prevenir de uma gravidez indesejada ao invés de optar por outros métodos e seguir o foco fitness. Evitar uma gravidez sem o uso de anticoncepcional hoje em dia também é algo muito complicado.
Meu personal trainer e todos que trabalham comigo ficaram decepcionados com a minha escolha, pois isso atrapalharia todo o meu shape fitness
Bruna Corrêa, musa fitness
A musa conta que ficou chocada quando descobriu que a modelo Juju Salimeni não usava anticoncepcional para não atrapalhar o seu ganho de massa muscular na academia. Quando eu vi a notícia só consegui pensar em como aquela mulher não teve um filho até o momento.
> Musa fitness assume plásticas: "Fazer lipo não me impede de ser fit"
Bruna também revela que se rendeu ao anticoncepcional e diversos profissionais que a acompanharam foram contra a decisão da loira. Meu personal trainer e todos que trabalham comigo ficaram decepcionados com a minha escolha, pois isso atrapalharia todo o meu shape fitness.
É difícil falar sobre isso e ser sincera do quanto este meio contraceptivo faz mal e prejudica nossa busca por bons resultados. É complicado incentivar mulheres e meninas até mesmo as mais novas a não fazerem o uso, pois também existe uma responsabilidade grande por outro lado, que é evitar a gravidez, finaliza.
> Musas falam sobre procedimentos estéticos que já deram errado

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