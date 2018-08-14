'Personal decepcionado', diz musa fitness sobre usar anticoncepcional

Optar pelo uso da pílula anticoncepcional para quem está no universo fitness é um verdadeiro tabu. Segundo a blogueira fitness, o medicamento é conhecido como um verdadeiro vilão às mulheres pelo fato de não as ajudarem no rendimento e desenvolvimento dos resultados no treino. Para ela, muitas ainda não conseguem escolher outra opção, pois preferem se prevenir de uma gravidez indesejada ao invés de optar por outros métodos e seguir o foco fitness. Evitar uma gravidez sem o uso de anticoncepcional hoje em dia também é algo muito complicado.