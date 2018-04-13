Pele natural e Ultra Violet: maquiadores revelam tendências do momento

Pele natural e Ultra Violet: maquiadores revelam tendências para 2018 Crédito: Montagem Gazeta Online

É hora de se jogar no iluminador! Embora a tendência para este ano se baseie em uma pele natural, mesmo que trabalhada com grande variedade de produtos, os olhos podem abusar das cores e, é claro, do nosso tom de 2018, Ultra Violet - eleito da Pantone. Ah, sabe do que dá para abusar, também? Dos cílios. Eles (os postiços, por exemplo) podem ser usados sem medo de ser feliz, ou melhor, longos e volumosos.

E essa vontade de ter os cílios mais longos já vem de 2017, como conta o maquiador Matheus Almeida. Ele detalha que às vezes, hoje, a preferência é por um modelo de postiço menos longo, mas, ainda assim, o volume e a intensidade está imperando. "A pele ficou mais natural, a forma de maquiar o olho, também, mas os cílios estão com a corda toda", brinca.

Emma Stone aposta em pele natural e tons de rosa, que nunca saem de moda Crédito: Reprodução/Instagram

Para ele, a aposta é sempre em uma maquiagem colorida. Matheus revela que o Ultra Violet, cor eleita da Pantone para 2018, pode ser uma boa aposta para todos os tons de pele. Já o rosto, de acordo com o maquiador, precisa ter um efeito "não estou usando nada". Ele explica que mesmo que sejam usados produtos diferentes e em grande quantidade, existem aqueles próprios para deixar a pele menos pesada.

O maquiador do Salão Francisco Guasti, Leon Recla, também compartilha dessa ideia da pele natural.

Muitas famosas começaram a usar uma pele mais leve e bem iluminada e ai a tendência acaba disseminando", explica. Ele destaca que, nesses casos, o iluminador é o produto que não pode faltar. "Pode ser usado e abusado, o segredo é só ter cuidado com os excessos e com as regiões do rosto. Isso porque é melhor evitar aplicar o iluminador em regiões que naturalmente são oleosas", completa.

Para ele, o primer, antes de todos os passos da maquiagem, é indispensável. Leon chama atenção para a escolha do tom da sombra. "Tanto para a mulher negra quanto para peles mais claras, o Ultra Violet, por exemplo, é das cores mais 'queridinhas", afirma. O maquiador aponta que no caso das peles morenas e negras, especificamente, devem ser procuradas sombras metálicas para a noite, que dão um efeito bom na produção.

MAQUIAGEM MOLHADA

A maquiagem com efeito molhado está em alta. Como usar desse artifício? Gloss. Além de aplicar o produto nos lábios, como já de costume, agora ele também pode ser usado - na quantidade ideal - nos olhos. "Isso cria um efeito espetacular", como dispara o maquiador Matheus.

Ele explica que ainda têm pessoas que estão resistentes com a ideia, mas recriar os produtos e utilizá-los com mais de um função é algo que começou como brincadeira, mas veio para ficar. "Quem usa acaba gostando, porque o visual realmente muda e parece outra sombra", conclui.

Anitta: maquiagem com efeito molhado e cílios chamativos Crédito: Reprodução/Instagram

NUDE CONTINUA SENDO QUERIDINHO

"O nude continua sendo o queridinho". É o que garante o maquiador oficial da Eudora, Lavoisier. Ele dá o exemplo com o look de Bruna Marquezine, que usou um tom nude caramelo em uma gravação de "Deus Salve o Rei". "O caramelo já vem sendo considerado como o 'novo preto', pois também é uma cor clássica e que combina com tudo. Há uma grande variedade de acessórios com o tom, como bolsas e cintos, que dão um toque especial no look, combinando com roupas de todas as cores e texturas, como o jeans, por exemplo", garante.

Na maquiagem, o tom se destaca também pela versatilidade e estilo. "O nude caramelo é um batom que pode ser usado a qualquer hora do dia e em qualquer ocasião, é aquele produto que você não pode deixar de levar na bolsa. Para um visual elegante e maduro, use em conjunto com sombras em tons terrosos. Se a intenção é uma maquiagem mais glamorosa, escolha os tons mais escuros, como preto e azul marinho, para aplicar nas pálpebras", ensina.