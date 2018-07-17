Pela primeira vez, mulher negra é coroada Miss Grã-Bretanha

Dee-Ann Kentish-Rogers Crédito: Reprodução/Instagram @astoldby_dee

No sábado, 14, os presentes no Riverfront Theatre and Arts Centre, em Newport, no País de Gales, viram a história ser feita: pela primeira vez, uma negra foi coroada Miss Grã-Bretanha e irá representar o reino no Miss Universo 2018, que ainda não tem data definida.

A representante do Reino Unido é Dee-Ann Rogers, nascida e criada nas ilhas caribenhas de Anguilla, que fazem parte do território britânico. Além de participar de concursos de beleza, ela também representou seu país duas vezes nos jogos de Commonwealth, onde competia no heptatlo, e é formada em direito pela universidade de Birmingham.