Ma ôe!

Pedro Cardoso faz críticas a Silvio Santos nas redes sociais: "De santo não tem nada"

Ator, o Agostinho Carrara, de "A Grande Família", resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o apresentador

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 14:36 - Atualizado há 6 anos

O apresentador Silvio Santos Crédito: SBT/Divulgação

FOLHAPRESS - O ator Pedro Cardoso, de 56 anos - o Agostinho Carrara de "A Grande Família" - parece ter se segurado por muito tempo, mas, neste domingo (6), resolveu desabafar e dizer, nas redes sociais, tudo o que pensa sobre o apresentador Silvio Santos, de 88 anos.

Ao lado de uma imagem do dono do SBT borrada, o ator publicou um longo texto no qual critica o trabalho de Silvio e no qual reprova veemente o concurso de beleza infantil promovido pelo Programa Silvio Santos, no dia 22 de setembro.

"Faz tempo que venho querendo falar sobre Silvio, que de santo não tem nada. Pudores de respeito para com a democracia me dificultavam, no entanto", começa Cardoso. "Mas diante do concurso de beleza de crianças desfilando de maiô para serem julgadas por sua aparência, meus pudores deram lugar à revolta."

Leia mais Políticos usam verba pública em 'caravana' a show de Silvio Santos

O ator então relembra uma entrevista que deu ao SBT. "Nunca gostei de Silvio. Acho o trabalho dele de péssima qualidade. Acho o programa dele chatíssimo. Acho que Silvio fez dinheiro vendendo ilusão para pobres brasileiros. Acho Silvio um irresponsável social. Estive na TV dele para dar entrevista sobre o meu trabalho e nunca gostei de ir lá!"

"Silvio participa de longa data do projeto fascista brasileiro. Agora é garoto propaganda declarado dele! Acho que Silvio presta um desserviço ao Brasil com sua televisão medíocre e seu comportamento libidinoso e mal educado. Dane-se o meu pudor. Não me acho mais obrigado a garantir a democracia para quem se dedica a destruí-la. E não é só Silvio e o seu SBT."

Leia mais Silvio Santos gera polêmica ao exibir crianças de maiô em concurso

Ele aproveitou as críticas a Silvio Santos para também alfinetar outras emissoras. "São inúmeras as concessões públicas de rádio e TV usadas para minar as bases intelectuais da nossa democracia. O compromisso para com a democracia nos exige tomarmos nítida posição contra quem a quer destruir. O poder da comunicação de massa é tamanho que as empresas a quem nós cedemos o uso devem estar submetidas ao mais rigoroso compromisso democrático. E nisso incluo todas!"

E ele não deixou a casa de "A Grande Família", seriado que o alçou à fama em escala nacional, de fora: "Umas mais outras menos, todas -redes Globo, TV, Band... Todas! As empresas de comunicação de massa no Brasil ainda devem a nós uma muito mais responsável atuação."

Cardoso é conhecido por ter forte posicionamento político. Recentemente, afirmou em entrevista à TV Cultura que não ficou rico com o famoso Agostinho, ao contrário da Globo.

Leia mais Climão! Silvio Santos diz que vai demitir dançarina com coxa fina

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta