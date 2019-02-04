Pedraria geográfica e brilho: a maquiagem das musas do carnaval em 2019

Carnaval é sempre época de lançar tendências e, claro, sempre apostando no brilho e no glitter como protagonistas principais das maquiagens que bombam nessa época do ano. A cada ano, o mercado se encarrega de lançar acessórios diferentes e, neste ano, o que promete ser hit da temporada são as pedras de cristal que criam desenhos geográficos no rosto.
Geralmente coladas com colas especiais como a cola de cílios, por exemplo, esse acessório é feito de acrílico e pode até ser reutilizado, se for removido e limpo com cuidado. Como nos anos anteriores, o brilho chega com tudo para o carnaval de 2019, assim como postiços longos, volumosos e coloridos.
O Gazeta Online separou tendências que musas do Brasil inteiro já apontam como o que vai fazer sucesso nesta folia. Confira:
NATHY KIHARA
A modelo que já gastou R$ 200 mil para ficar parecida com a Kourtney Kardashian abusou dos cristais em volta dos olhos e na região da testa. Com tanta sofisticação na maquiagem, ela declara que fez tudo isso pensando no próprio clã Kardashian. Para isso, ela usou apenas cristais com toques acinzentados e transparentes, além de glitter branco e uma pele preparada com bastante contorno no rosto para afinação e modelagem. “Quem não quer se sentir uma Kardashian por um dia?”, brinca.
REBECA PEREIRA
A musa fitness Rebeca Pereira também usou bastante cristal, dessa vez, no tom verde água. Além disso, ela aplicou lantejoulas verdes, amarelas, azuis e prata para dar um toque especial na maquiagem. A sombra dos olhos foi o que deu mais destaque. “Fiz um esfumado escuro na pálpebra e apliquei sombra rosa abaixo da linha d’água para a make ficar mais colorida”, diz.
DANI SPERLE
A morena, que se prepara para desfilar para a União da Ilha aposta em uma make com sombra roxa escura, glitter e aplicação de cílios postiços para garantir um olhar dramático. Para Dani, nesse carnaval ela quer abusar de tons escuros. “Passa um visual mais glam”, garante.
POLIANA PAULA
Já as mulheres que preferem uma maquiagem mais sofisticada e ao mesmo tempo alegre, uma boa sugestão é se inspirar na maquiagem da modelo internacional Poliana Paula. Para copiar essa make, basta usar um sombra marrom ou dourada bem discreta na pálpebra móvel e um delineador bem marcado. Para finalizar os olhos, basta passar várias camadas de máscara de cílios e aplicar cristais e lantejoulas no cantinho externo dos olhos. “A aplicação é muito simples e o resultado fica lindo”, comemora.
DÉBORA PORTO
Débora Porto fez uma maquiagem brilhante para o primeiro ensaio técnico da Unidos da Peruche. “Foi super rápida e fácil”, garante. A modelo fez uma preparação antes de receber a base com um potencializador de maquiagem e usou base e pó com efeitos naturais na preparação do rosto.
Ela também usou uma sombra brilhosa, com fundo amarelo, bem pigmentada, passando em todo o côncavo. No carnaval, não pode faltar brilho. Então, ela usou o glitter líquido dourado junto com a sombra. Para finalizar, um gloss dourado e um iluminador com blush rosinha para dar aquele efeito boneca.