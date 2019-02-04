Pedraria geográfica e brilho: a maquiagem das musas do carnaval em 2019

Carnaval é sempre época de lançar tendências e, claro, sempre apostando no brilho e no glitter como protagonistas principais das maquiagens que bombam nessa época do ano. A cada ano, o mercado se encarrega de lançar acessórios diferentes e, neste ano, o que promete ser hit da temporada são as pedras de cristal que criam desenhos geográficos no rosto.

Geralmente coladas com colas especiais como a cola de cílios, por exemplo, esse acessório é feito de acrílico e pode até ser reutilizado, se for removido e limpo com cuidado. Como nos anos anteriores, o brilho chega com tudo para o carnaval de 2019, assim como postiços longos, volumosos e coloridos.

O Gazeta Online separou tendências que musas do Brasil inteiro já apontam como o que vai fazer sucesso nesta folia. Confira:

NATHY KIHARA

A modelo que já gastou R$ 200 mil para ficar parecida com a Kourtney Kardashian abusou dos cristais em volta dos olhos e na região da testa. Com tanta sofisticação na maquiagem, ela declara que fez tudo isso pensando no próprio clã Kardashian. Para isso, ela usou apenas cristais com toques acinzentados e transparentes, além de glitter branco e uma pele preparada com bastante contorno no rosto para afinação e modelagem. “Quem não quer se sentir uma Kardashian por um dia?”, brinca.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

REBECA PEREIRA

A musa fitness Rebeca Pereira também usou bastante cristal, dessa vez, no tom verde água. Além disso, ela aplicou lantejoulas verdes, amarelas, azuis e prata para dar um toque especial na maquiagem. A sombra dos olhos foi o que deu mais destaque. “Fiz um esfumado escuro na pálpebra e apliquei sombra rosa abaixo da linha d’água para a make ficar mais colorida”, diz.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

DANI SPERLE

A morena, que se prepara para desfilar para a União da Ilha aposta em uma make com sombra roxa escura, glitter e aplicação de cílios postiços para garantir um olhar dramático. Para Dani, nesse carnaval ela quer abusar de tons escuros. “Passa um visual mais glam”, garante.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

POLIANA PAULA

Já as mulheres que preferem uma maquiagem mais sofisticada e ao mesmo tempo alegre, uma boa sugestão é se inspirar na maquiagem da modelo internacional Poliana Paula. Para copiar essa make, basta usar um sombra marrom ou dourada bem discreta na pálpebra móvel e um delineador bem marcado. Para finalizar os olhos, basta passar várias camadas de máscara de cílios e aplicar cristais e lantejoulas no cantinho externo dos olhos. “A aplicação é muito simples e o resultado fica lindo”, comemora.

Crédito: CO Assessoria/Divulgação

DÉBORA PORTO

Débora Porto fez uma maquiagem brilhante para o primeiro ensaio técnico da Unidos da Peruche. “Foi super rápida e fácil”, garante. A modelo fez uma preparação antes de receber a base com um potencializador de maquiagem e usou base e pó com efeitos naturais na preparação do rosto.

Ela também usou uma sombra brilhosa, com fundo amarelo, bem pigmentada, passando em todo o côncavo. No carnaval, não pode faltar brilho. Então, ela usou o glitter líquido dourado junto com a sombra. Para finalizar, um gloss dourado e um iluminador com blush rosinha para dar aquele efeito boneca.