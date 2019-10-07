Estão nos EUA

Paulo Gustavo mostra rosto dos filhos gêmeos pela primeira vez

Humorista e o marido continuam na Califórnia, nos Estados Unidos, onde deram entrevista exclusiva à reportagem do Fantástico, programa dominical da Globo

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 07:34 - Atualizado há 6 anos

Paulo Gustavo e o marido, o médico Thales Bretas, com os filhos gêmeos com a reportagem da Globo nos EUA Crédito: Reprodução/Instagram

Paulo Gustavo, 40, divulgou pela primeira vez o rostinho dos filhos gêmeos, Gael e Romeu. Os meninos, que são frutos da relação do humorista com o marido, Thales Bretas, foram gerados nos Estados Unidos por meio de uma barriga de aluguel.

O casal permanece na Califórnia com as crianças, onde receberam Renata Capucci, 46, que os entrevistou para o Fantástico (Globo). "Risadas e emoção numa história de vida que envolve perdas, superação e muita vontade de ser feliz!", escreveu a jornalista sobre a matéria no Instagram.

Paulo Gustavo anunciou dia 18 de agosto o nascimento dos filhos por meio de suas redes sociais. "Romeu e Gael nasceram!! Agora somos pais de dois meninos lindos, dois leõezinhos, cheios de vida e saudáveis! Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade! Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês!", postou o ator.

O humorista se casou com o dermatologista, Bretas, dia 20 de dezembro de 2015 após pouco mais de um ano de namoro. Em 2017, a primeira tentativa do casal de ter um bebê foi interrompida após a mulher contratada para gerá-los passar por um parto prematuro no meio da gestação.

