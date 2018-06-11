Paulo Gustavo e Thales Bretas renovam votos no casamento de Isis

O humoristae o dermatologistaaproveitaram o clima de romance do casamento da atrizcom André Resende, que ocorreu neste domingo (10) para renovar os votos de união.

Bretas publicou uma foto no Instagram na qual ele está de joelhos diante do marido, segurando um pequeno buquê de rosas. "Aproveitei pra renovar nossos votos! Te amo, Paulo Gustavo! Pra sempre", escreveu ele na publicação. O humorista também compartilhou uma foto dos dois. "O amor da minha vida", disse Gustavo na legenda.