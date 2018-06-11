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Casal

Paulo Gustavo e Thales Bretas renovam votos no casamento de Isis

Bretas publicou uma foto no Instagram na qual ele está de joelhos diante do marido, segurando um pequeno buquê de rosas

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:44
O humorista Paulo Gustavo e o dermatologista Thales Bretas aproveitaram o clima de romance do casamento da atriz Isis Valverde com André Resende, que ocorreu neste domingo (10) para renovar os votos de união.
Bretas publicou uma foto no Instagram na qual ele está de joelhos diante do marido, segurando um pequeno buquê de rosas. "Aproveitei pra renovar nossos votos! Te amo, Paulo Gustavo! Pra sempre", escreveu ele na publicação. O humorista também compartilhou uma foto dos dois. "O amor da minha vida", disse Gustavo na legenda.

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