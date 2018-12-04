Paulo Gustavo compra apartamento em Nova York

Paulo Gustavo acaba de adquirir um apartamento em Tribeca, bairro de Nova York, nos Estados Unidos. Na região, moram várias celebridades, como Beyoncé e Justin Timberlake. Ao jornal Extra, o humorista garante que não pretende se mudar em definitivo para o exterior.
"Eu não pretendo morar aqui. Amo o Brasil, amo o meu trabalho e quero ficar perto da minha família. Mas em Nova York eu saio do lugar de observado para observador, que e muito importante para que eu possa criar meus personagens. E um sonho que eu realizei, entre tantos outros que ainda tenho, disse Paulo Gustavo em entrevista à revista Avianca.
Outro sonho de Paulo Gustavo é aumentar a família com o marido Thales Bretas.
"Thales mudou a minha vida. Nunca conheci alguem tao especial. Ele e muito simples, agregador e estudioso. Ele e uma ancora, assim como a minha mae, que, no meio do furacao do sucesso, me puxa para o chao, para a realidade, derrete-se o humorista.