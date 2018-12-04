Paulo Gustavo compra apartamento em Nova York

Paulo Gustavo e o marido, o dermatologista Thales Bretas Crédito: Fábio Bartlet

Paulo Gustavo acaba de adquirir um apartamento em Tribeca, bairro de Nova York, nos Estados Unidos. Na região, moram várias celebridades, como Beyoncé e Justin Timberlake. Ao jornal Extra, o humorista garante que não pretende se mudar em definitivo para o exterior.

"Eu não pretendo morar aqui. Amo o Brasil, amo o meu trabalho e quero ficar perto da minha família. Mas em Nova York eu saio do lugar de observado para observador, que e muito importante para que eu possa criar meus personagens. E um sonho que eu realizei, entre tantos outros que ainda tenho, disse Paulo Gustavo em entrevista à revista Avianca.

Outro sonho de Paulo Gustavo é aumentar a família com o marido Thales Bretas.