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Fim

Paula Fernandes termina namoro com Claudio Mello

O casal estava junto desde janeiro de 2018

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 12:41
Paula Fernandes Crédito: Divulgação/Site Oficial
A cantora Paula Fernandes terminou o seu relacionamento com o jornalista Claudio Mello. O casal, que estava junto desde janeiro de 2018, assumiu o relacionamento no mês seguinte e eram sempre vistos em eventos e fotos publicadas nas redes sociais.
"A Paula é muito discreta quanto a isso. Mas, sim, tem um tempo que o sentimento de amizade e carinho prevaleceu entre eles. Agora, a cantora segue focada na estreia da turnê Jeans no dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro", informou a assessoria de imprensa da cantora após contato do E+.
Paula, que fez sua estreia como atriz na novela Deus Salve o Rei, vem de uma série de relacionamentos curtos desde o fim do namoro de quatro anos com o dentista Henrique do Valle, em novembro de 2016. Na época, ela terminou após suspeitas de traição e usou isso como inspiração para a música Traição, lançada em julho de 2017.

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