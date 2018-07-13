Paula Fernandes termina namoro com Claudio Mello

Paula Fernandes Crédito: Divulgação/Site Oficial

A cantora Paula Fernandes terminou o seu relacionamento com o jornalista Claudio Mello. O casal, que estava junto desde janeiro de 2018, assumiu o relacionamento no mês seguinte e eram sempre vistos em eventos e fotos publicadas nas redes sociais.

"A Paula é muito discreta quanto a isso. Mas, sim, tem um tempo que o sentimento de amizade e carinho prevaleceu entre eles. Agora, a cantora segue focada na estreia da turnê Jeans no dia 17 de agosto, no Rio de Janeiro", informou a assessoria de imprensa da cantora após contato do E+.