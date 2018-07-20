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Paula Fernandes faz cirurgia no olho e diz que problema pode voltar

A cantora passa por um pós-operatório calmo, mas revela que foi uma das maiores dores que já sentiu

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:20
Paula Fernandes Crédito: Eduardo Orelha/ Divulgação
Na madrugada desta sexta-feira, 20, Paula Fernandes publicou um vídeo no Instagram contando aos fãs o porquê de ter dito que estava ansiosa. Ela disse que tinha feito uma cirurgia no olho esquerdo para a retirada de uma pinta na pálpebra. "Tive que tomar uma anestesia local, maravilhosa. Devia dar o nome de treva. Eu acho que foi uma das coisas mais dolorosas que fiz na vida. Doeu, mas valeu!", confessa.
A cantora passa bem e está proibida de usar maquiagem durante a recuperação, mas o problema pode aparecer de novo. "Não posso me maquiar por enquanto. Sem rímel, sem nada. A pior parte é que a médica me disse que a pintinha pode voltar e ela pode crescer. Então vamos torcer para que não cresça, mas, se crescer, enfim, né? Vou adotar um novo visual", afirma.
No vídeo, ela estava acariciando o seu cachorro de estimação e fazendo as unhas para mostrar que o pós-operatório está sendo estável. "Graças a Deus não ficou inchado, não está saindo sangue. Está bem tranquila a recuperação", explica.
No entanto, Paula Fernandes conta que sua maior preocupação era perder os cílios devido à cirurgia. Portanto, ela não tirou a pinta por inteiro para não ficar sem eles.

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