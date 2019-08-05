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Paula Fernandes diz que quase pulou da janela durante depressão

'Achava que tinha sido derrotada', disse a cantora no "Encontro"

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 18:30

Publicado em 

05 ago 2019 às 18:30
05/08/2019 - Patrícia Poeta recebeu Paula Fernandes no "Encontro" Crédito: Instagram/@gustavopmioto
Dando continuidade ao quadro "Não tá tudo bem, mas vai ficar" do Fantástico (Globo) sobre depressão, o programa Encontro com Fátima Bernardes levou o tema para debate na manhã desta segunda-feira (4).
Liderado pelo médico Dráuzio Varella, o quadro teve, entre os entrevistados, a cantora Paula Fernandes. A artista foi também uma das convidadas do programa matutino da emissora e deu mais um relato da fase em que sentiu uma depressão mais severa. Fernandes revelou que pensou em tirar a sua própria vida.
"Escolhi a janela. Eu ia pular, porque estava tomada. É como se você não enxergasse um palmo à frente. Você desiste de tudo. Não vê possibilidade, perspectiva de nada. Achava que tinha sido derrotada...", afirmou a cantora, que foi salva pela mãe, Dulce de Souza.
"Abracei a minha mãe. Aquele momento, eu jamais vou esquecer. Foi a minha mãe que me salvou", detalhou a artista. Fernandes disse que a mãe afirmou, naquele momento, que pularia da janela junto se a filha fizesse isso. 
> Sem Luan Santana, Paula Fernandes canta "Shallow Now" com fãs em DVD
A cantora relatou que começou a sentir o problema há anos. "Dor de cabeça, taquicardia. Achei que estava com problema cardíaco: 'Meu Deus! Tenho que ir ao médico'... Passava o dia inteiro tremendo no sofá. Tinha dia que eu tinha crise de taquicardia que parava no hospital com não sei quantos batimentos por segundo. Achava que ia morrer. E uma falta de ar absurda", contou a artista a Varella. 
A cantora afirmou, ainda, que no ápice de sua depressão ela perdeu bastante cabelo e emagreceu 7 kg em um curto espaço de tempo. 

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