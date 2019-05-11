Paula Fernandes diz que Gaga aprovou versão brasileira de 'Shallow'

Paula Fernandes quer lançar sua própria versão do hit "Shallow", que fez parte do filme com Lady Gaga "Nasce Uma Estrela" (2018) Crédito: Divulgação/ Site Oficial

Depois de gravar uma versão com trechos em português de "Long Live", original de Taylor Swift, Paula Fernandes quer lançar sua própria versão do hit "Shallow", que fez parte do filme com Lady Gaga "Nasce Uma Estrela" (2018).

A cantora brasileira compôs uma nova versão da música, chamada "Juntos", que foi prontamente aprovada pela autora Lady Gaga sem nenhuma correção, segundo a assessoria de Paula Fernandes. A versão será um dueto, com convidado a ser anunciado em breve.

"Sabe quando a música toca o seu coração e você sente a genialidade e sensibilidade do compositor logo nos primeiros acordes. Foi assim quando ouvi 'Shallow'", disse a cantora. "Lady Gaga é daquelas artistas que marcam, para sempre, tanto a vida das pessoas quanto seu lugar na história eterna da música."

Paula ainda afirma que criar a versão em português foi um desafio, e que ficou surpresa quando soube que Gaga teria aprovado. "Daqueles momentos que vou guardar para sempre com carinho", diz, emocionada.