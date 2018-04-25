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Em Minas Gerais

Paula e Breno, do 'BBB 18', vão fazer presença em evento como casal

Os dois se envolveram amorosamente durante o programa da TV Globo e deixaram os fãs enlouquecidos

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:27
Paula e Breno, do "BBB 18", vão fazer presença em evento como casal Crédito: Reprodução/Instagram
Os amores que nascem no "Big Brother Brasil 18" podem ficar sérios do lado de fora da casa. Prova disso é Paula e Breno, que farão, inclusive, uma participação especial em um evento, em Minas Gerais - como um casal. O acontecimento será nesta quinta (26), durante a partida entre Cruzeiro e Universidad de Chile pela Copa Libertadores da América. 
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Em entrevista ao Extra, Breno já admitiu que o namoro que começou na casa tem grandes chances de continuar aqui fora. "Não tem por que encerrar um relacionamento que deu tão certo. Mas temos que ver. Nunca namorei à distância, não tenho noção de como é isso. O sentimento existe", apontou. "Tem chance, grande chance de dar certo", completou. 

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