Paula e Breno, do 'BBB 18', vão fazer presença em evento como casal

Os amores que nascem nopodem ficar sérios do lado de fora da casa. Prova disso é Paula e Breno, que farão, inclusive, uma participação especial em um evento, em Minas Gerais - como um casal. O acontecimento será nesta quinta (26), durante a partida entre Cruzeiro e Universidad de Chile pela Copa Libertadores da América.

Em entrevista ao Extra, Breno já admitiu que o namoro que começou na casa tem grandes chances de continuar aqui fora. "Não tem por que encerrar um relacionamento que deu tão certo. Mas temos que ver. Nunca namorei à distância, não tenho noção de como é isso. O sentimento existe", apontou. "Tem chance, grande chance de dar certo", completou.