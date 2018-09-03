Paul McCartney diz ter visto Deus em experiência psicodélica

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade - Editoria: Cidade Crédito: Edson Chagas - GZ

Paul McCartney disse a um jornal britânico que acredita que um dia viu Deus numa viagem psicodélica. O ex-Beatledisse a um jornal britânico que acredita que um dia viu Deus numa viagem psicodélica.

O músico de 76 anos disse ao The Sunday Times que ele ficou mais humilde com a experiência.

Ele disse que "era grande. Uma parede massiva cujo topo eu não conseguia ver, eu estava na parte de baixo. E todo mundo diria que era apenas a droga, a alucinação, mas nós sentimos que era algo mais alto".

A música dos Beatles foi influenciada pelas drogas psicodélicas nos anos finais da banda.

McCartney também falou em se permitir acreditar que os seus amados perdidos, incluindo sua ex-esposa Linda, estão "olhando por ele".