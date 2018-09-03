Paul McCartney diz ter visto Deus em experiência psicodélica

O ex-Beatle Paul McCartney disse a um jornal britânico que acredita que um dia viu Deus numa viagem psicodélica.
O músico de 76 anos disse ao The Sunday Times que ele ficou mais humilde com a experiência.
Ele disse que "era grande. Uma parede massiva cujo topo eu não conseguia ver, eu estava na parte de baixo. E todo mundo diria que era apenas a droga, a alucinação, mas nós sentimos que era algo mais alto".
A música dos Beatles foi influenciada pelas drogas psicodélicas nos anos finais da banda.
McCartney também falou em se permitir acreditar que os seus amados perdidos, incluindo sua ex-esposa Linda, estão "olhando por ele".
Paul McCartney se prepara para lançar, no próximo dia 7 de setembro, o seu 17.º álbum solo de estúdio, Egypt Station.