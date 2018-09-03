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Visão

Paul McCartney diz ter visto Deus em experiência psicodélica

Ex-Beatle afirmou a jornal britânico que acredita que a visão foi algo além da alucinação

Publicado em 

03 set 2018 às 13:31

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:31

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade - Editoria: Cidade Crédito: Edson Chagas - GZ
O ex-Beatle Paul McCartney disse a um jornal britânico que acredita que um dia viu Deus numa viagem psicodélica.
O músico de 76 anos disse ao The Sunday Times que ele ficou mais humilde com a experiência.
Ele disse que "era grande. Uma parede massiva cujo topo eu não conseguia ver, eu estava na parte de baixo. E todo mundo diria que era apenas a droga, a alucinação, mas nós sentimos que era algo mais alto".
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A música dos Beatles foi influenciada pelas drogas psicodélicas nos anos finais da banda.
McCartney também falou em se permitir acreditar que os seus amados perdidos, incluindo sua ex-esposa Linda, estão "olhando por ele".
Paul McCartney se prepara para lançar, no próximo dia 7 de setembro, o seu 17.º álbum solo de estúdio, Egypt Station.

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