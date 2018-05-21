Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Pato lamenta a morte da blogueira Nara Almeida: 'você é um anjo'

Jogador fez homenagem em seu Instagram

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 19:19
Alexandre Pato e a blogueira Nara Almeida Crédito: Reprodução
Há cerca um mês, a influenciadora digital Nara Almeida, de 24 anos, declarou que o jogador Alexandre Pato era o responsável por dar continuidade ao seu tratamento. No entanto, na madrugada desta segunda-feira, 21, Nara não resistiu ao câncer no estômago e morreu, em São Paulo.
Em seu Instagram, Pato colocou uma foto de nuvens que formam a imagem de um anjo e escreveu: "você é um anjo, guerreira".
Em seu penúltimo post no Instagram, Nara havia agradecido o jogador, enfatizando o valor do remédio que necessitava e ressaltando que essa era sua única opção naquele momento. "Deus como sempre coloca anjos na minha vida e dessa vez colocou o Pato, ele se dispôs a pagar 6 meses de tratamento", escreveu.
Pedro Rocha, namorado de Nara, confirmou a morte da blogueira no Instagram. "Infelizmente a Nara faleceu, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar", escreveu.
Nara Almeida estava internada no Hospital Nove de Julho, no centro da capital paulista. "Informamos que a paciente Naiara (Nara) Almeida faleceu hoje, às 5h30, no Hospital 9 de Julho", diz nota divulgada pela instituição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados