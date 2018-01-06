Paris Hilton contrata seguranças para vigiar anel de noivado, avaliado em R$ 6 mi

Na semana passada, Paris Hilton ficou noiva do ator Chris Zylka e ganhou dele um anel que custa cerca de US$ 2 milhões (algo como R$ 6,5 milhões). Agora, ela quer proteger o anel de qualquer tipo de dano ou furto.
De acordo com o site TMZ, Paris contratou um time de seguranças que vai vigiar o anel 24 horas por dia.
Além disso, eles foram instruídos a prestarem mais atenção na joia, principalmente após o roubo que Kim Kardashian sofreu na França em 2017.
Ainda segundo o site, os seguranças andam ao lado dela nas ruas com roupas comuns, para não serem notados.