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Paola Carosella: 'Se os outros me acham ou não bonita, pouco importa'

Chef fez uma publicação em seu Instagram contando que tinha problemas de aceitar o próprio corpo quando era mais nova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 11:55

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 11:55

. Crédito: Reprodução/Instagram @centralpaolcarosella
Paola Carosella é capa da revista Claudia deste mês e, na foto principal, posa de maiô. A chef e jurada do MasterChef publicou a capa em seu Instagram e fez um desabafo sobre autoaceitação, contando que já teve muita vergonha de seu corpo.
"Eu tenho 45, quase 46 anos, e por quase toda a minha vida tive vergonha de tirar a camiseta ou o vestido e de mostrar o meu corpo na praia. Eu, que andava sempre de roupas longas para cobrir minhas estrias e celulites e o meu bumbum gigante. Essa moça que tinha vergonha dos seus joelhos por serem gordinhos e meio tortos, a das coxas grandonas que se roçam uma com a outra ao andar, aquela moça de maiô verde que tem barriga e pernão grande. Essa ai sou eu", escreveu Paola na legenda.
Hoje, ela diz que não tem mais vergonha em mostrar o corpo e nem de suas estrias e celulites. "Porque esse corpo é a embalagem do que eu sou e do que realmente importa de mim. Porque essa pele é a pele que embrulha a mulher de quem me orgulho. Porque esses limites que a minha pele impõe, embrulham um universo que é muito maior do que a aparência", falou.
"Se os outros me acham ou não bonita, pouco importa. Eu aprendi a amar todo o que está dentro dos limites dessa minha pele. Eu sou hoje a minha melhor amiga. E isso sim que importa, e muito", concluiu.

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