Palmirinha vai participar do "Mais Você" com Ana Maria Braga na Globo

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que receberá sua colega Palmirinha Onofre no Mais Você, da Globo, na próxima sexta-feira, Dia da Paixão de Cristo, 19.

Crédito: Montagem Gazeta Online

"Muita gente perguntando se é verdade que a vovó Palmirinha vai tomar café comigo! Sim! 'É verdade esse bilhete!'", brincou, Ana Maria Braga, anunciando que o encontro ocorrerá no Mais Você da próxima sexta-feira, 19.

"Não vejo a hora de ir lá. Vocês não podem perder esse encontro. Quem me acompanha sabe o carinho que tenho por ela. Há mais de 10 anos estou esperando por esse momento. Muito feliz", escreveu Palmirinha.