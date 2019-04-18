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Grande encontro

Palmirinha vai participar do "Mais Você" com Ana Maria Braga na Globo

"Não vejo a hora de ir lá", disse Palmirinha Onofre

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 11:45

Publicado em 

18 abr 2019 às 11:45
A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que receberá sua colega Palmirinha Onofre no Mais Você, da Globo, na próxima sexta-feira, Dia da Paixão de Cristo, 19.
Crédito: Montagem Gazeta Online
"Muita gente perguntando se é verdade que a vovó Palmirinha vai tomar café comigo! Sim! 'É verdade esse bilhete!'", brincou, Ana Maria Braga, anunciando que o encontro ocorrerá no Mais Você da próxima sexta-feira, 19.
"Não vejo a hora de ir lá. Vocês não podem perder esse encontro. Quem me acompanha sabe o carinho que tenho por ela. Há mais de 10 anos estou esperando por esse momento. Muito feliz", escreveu Palmirinha.
Recentemente, no aniversário de Ana Maria, Palmirinha publicou uma homenagem à apresentadora em seu Instagram.

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