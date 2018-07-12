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ACIDENTE

Palco tem princípio de incêndio e Bruno Mars interrompe show

Incidente ocorreu durante apresentação em Glasgow, na Escócia, após um instrumento pegar fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 21:10

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 21:10

O cantor Bruno Mars Crédito: Instagram/Bruno Mars
Bruno Mars estava se apresentando em Glasgow, Escócia, na última terça-feira, 10, quando um incidente ocorreu: o palco teve um princípio de incêndio - que foi logo controlado - e o show teve de ser interrompido por alguns minutos.
Durante a apresentação, um instrumento teve uma falha elétrica e pegou fogo. Com isso, sinais luminosos e telões avisaram que a apresentação teria de ser interrompida.
Alguns minutos depois, o fogo foi apagado e Mars voltou ao palco cantando "o palco pegou fogo em Glasgow", mostrando que lidou com a situação com bom humor.

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