Palco tem princípio de incêndio e Bruno Mars interrompe show

Bruno Mars estava se apresentando em Glasgow, Escócia, na última terça-feira, 10, quando um incidente ocorreu: o palco teve um princípio de incêndio - que foi logo controlado - e o show teve de ser interrompido por alguns minutos.
Durante a apresentação, um instrumento teve uma falha elétrica e pegou fogo. Com isso, sinais luminosos e telões avisaram que a apresentação teria de ser interrompida.
Alguns minutos depois, o fogo foi apagado e Mars voltou ao palco cantando "o palco pegou fogo em Glasgow", mostrando que lidou com a situação com bom humor.