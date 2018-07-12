Palco tem princípio de incêndio e Bruno Mars interrompe show

O cantor Bruno Mars Crédito: Instagram/Bruno Mars

Bruno Mars estava se apresentando em Glasgow, Escócia, na última terça-feira, 10, quando um incidente ocorreu: o palco teve um princípio de incêndio - que foi logo controlado - e o show teve de ser interrompido por alguns minutos.

Durante a apresentação, um instrumento teve uma falha elétrica e pegou fogo. Com isso, sinais luminosos e telões avisaram que a apresentação teria de ser interrompida.