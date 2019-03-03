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Nem menino nem menina

Palácio nega que Harry e Meghan vão criar filho com "gênero fluído"

A criança deverá nascer em abril

Publicado em 

03 mar 2019 às 14:18

Publicado em 03 de Março de 2019 às 14:18

Crédito: Reprodução/Instagram @bethshoreyphotoj
O Palácio de Kensington negou neste sábado (2) que a atriz Meghan Markle, 37, e o príncipe Harry, 34, vão criar o bebê que esperam com 'gênero fluído', ou seja, sem estereótipos de menino ou menina. 
Na sexta (1º), o site da revista Vanity Fair divulgou que fontes próximas ao casal disseram que eles estavam empenhados em fazer com que a criança não cresça cercada por nenhum estereótipo de gênero. 
"A Meghan tem conversado com amigos em relação ao parto e aos planos deles para criar o bebê e o termo exato utilizada por ela foi 'fluidez de gênero'", disse uma fonte à publicação.
Em comunicado enviado ao jornal britânico The Sun, o Palácio de Kensington afirmou que a "informação é totalmente falsa". 
Meghan e Harry estão aguardando um menino, segundo informações do site Us Weekly. A revelação do sexo da criança aconteceu em um chá de bebê organizado por Meghan, em fevereiro, em Nova York. Para cerca de 15 amigos mais próximos, a duquesa fez o anúncio.
Essa foi a primeira viagem dela de volta aos Estados Unidos desde seu casamento com Harry em uma cerimônia repleta de celebridades no Castelo de Windsor em maio de 2018.
O chá de bebê, segundo a revista People, foi bem intimista. Enquanto a neve caía lá fora, os poucos convidados sentavam-se no chão e conversavam sobre o futuro da criança da ex-atriz da série 'Suits'
A atriz revelou a gravidez em outubro do ano passado. O bebê será o sétimo na sucessão ao trono britânico. A criança deverá nascer em abril.

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