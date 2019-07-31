Home
Pai de Neymar emite comunicado sobre acusação de estupro: "Terrível"

Pai do jogador fez post nas redes sociais para falar mais uma vez sobre o assunto

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 31 de julho de 2019 às 11:28

 - Atualizado há 6 anos

O jogador Neymar e seu pai, o empresário Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

O empresário Neymar, pai do jogador Neymar, decidiu se pronunciar na web sobre as acusações de estupro que a modelo Najila Trindade fez ao craque do PSG.

Nesta segunda (29), o caso que ela abriu contra ele foi encerrado após a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro entender que não há elementos suficientes para indiciar o jogador. 

> Polícia decide não indiciar Neymar em acusação de estupro

Em seu Instagram, o pai de Neymar escreveu: "Agradeço a confiança e solidariedade prestadas ao meu filho e atleta Neymar Jr durante as investigações sobre a injusta acusação sofrida no Brasil, assim reconhecida pela Polícia. O apoio dos fãs, amigos e parceiros comerciais, que acreditaram no caráter e integridade do meu filho foi fundamental para superarmos esse terrível episódio". 

