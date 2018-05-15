Pai de Meghan Markle sofre ataque cardíaco e não irá mais ao casamento

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, não irá mais para a cerimônia do casamento da filha com príncipe Harry Crédito: Reprodução

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, não irá mais para a cerimônia do casamento da filha com príncipe Harry, no próximo sábado, 19. Escalado para levar Meghan até o altar da St. George's Chapel, Thomas disse em entrevista para o site TMZ que sofreu um ataque cardíaco há alguns dias e não quer envergonhar a filha.

O anúncio veio horas depois do anúncio que uma meia-irmã de Meghan, Samantha Grant, admitir que pagou uma empresa de paparazzi para fazer encenar fotos do pai como forma de melhorar sua imagem na imprensa mundial. Fotos de Thomas em um cibercafé, vendo fotos da filha com o príncipe na internet, e tendo medidas tiradas para para fabricação de um terno circularam pela imprensa internacional nos últimos dias.

A relação de Meghan Markle com sua família paterna é complicada. Com dois meio-irmãos mais velhos de outros casamentos do seu pai, seus parentes estamparam as manchetes mundiais desde o anúncio do casamento e poucas vezes por boas razões: além do episódio envolvendo os paparazzi, Thomas Markle Jr. escreveu carta pedindo o cancelamento do casamento alegando que Meghan não era a "mulher ideal para Harry".