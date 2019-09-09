Padre Fábio de Melo se encontra com Roberto Carlos: "Uma honra"

Roberto Carlos e o padre Fábio de Melo se encontraram durante um show realizado pelo cantor na cidade de São Paulo nesta semana.
O encontro foi publicado nas redes sociais de Roberto Carlos ao lado da legenda: "E logo no primeiro show da temporada São Paulo 2019, a visita do padre Fábio de Melo no camarim".
O sacerdote, então, respondeu neste domingo, 8: "Uma honra poder estar perto do homem que compôs e cantou a trilha do meu nascimento".
Na sequência, explicou a história inusitada: "Desde pequeno eu ouvi minha mãe contando que dr. Afonso, o médico que conduziu o parto, estava cantando Jesus Cristo no momento em que nasci".
"Muito significativo para mim. A expressão 'Jesus Cristo, estou aqui' sempre me acompanhou. Ela reacende em mim o eterno desejo de ser Dele a casa, o território disponível para levá-lo por onde eu for", concluiu.