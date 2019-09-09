Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show!

Padre Fábio de Melo se encontra com Roberto Carlos: "Uma honra"

Cantor capixaba recebeu o sacerdote em seu camarim e fez questão de postar foto dos dois nas redes sociais

Publicado em 

09 set 2019 às 12:51

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 12:51

Roberto Carlos e o padre Fábio de Melo se encontraram durante um show realizado pelo cantor na cidade de São Paulo nesta semana.
O encontro foi publicado nas redes sociais de Roberto Carlos ao lado da legenda: "E logo no primeiro show da temporada São Paulo 2019, a visita do padre Fábio de Melo no camarim".
O sacerdote, então, respondeu neste domingo, 8: "Uma honra poder estar perto do homem que compôs e cantou a trilha do meu nascimento".
Na sequência, explicou a história inusitada: "Desde pequeno eu ouvi minha mãe contando que dr. Afonso, o médico que conduziu o parto, estava cantando Jesus Cristo no momento em que nasci".
"Muito significativo para mim. A expressão 'Jesus Cristo, estou aqui' sempre me acompanhou. Ela reacende em mim o eterno desejo de ser Dele a casa, o território disponível para levá-lo por onde eu for", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Roberto Carlos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados