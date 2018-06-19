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COPA

Padre Fábio de Melo compara Galvão Bueno a Sonia Abrão na Copa do Mundo

Padre brincou sobre as interrupções de Galvão para falar sobre novelas durante a transmissão dos jogos

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 19:49
Padre Fábio de Melo Crédito: Divulgação
O padre Fábio de Melo utilizou sua conta no Twitter para publicar alguns comentários bem-humorados em relação à estreia do Brasil na Copa do Mundo, no último dia 17.
Entre eles, comentou que o juiz mexicano estaria "manchando a reputação do Chaves, Dona Florinda, Sr. Barriga e professor Girafales", além de brincar que estava "chorando e comendo chocolate suíço" por conta do resultado.
Uma comparação entre o narrador Galvão Bueno e a apresentadora Sonia Abrão também chamou atenção. Fábio comentou sobre os momentos em que ambos precisam introduzir algumas propagandas em seus programas.
"Ao interromper a narração num momento tão tenso do jogo para falar dos conflitos da novela, Galvão experimenta o mesmo desconforto que Sonia Abrão experimenta sempre que precisa interromper um assunto pesado, difícil, para falar dos benefícios da 'plástica natural Heloísa Medina'".
Confira abaixo

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