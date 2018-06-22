Pabllo Vittar vive romance com empresário árabe em viagem pela Europa

Pabllo Vittar está curtindo uns dias de férias pela Europa - e, por lá, vive um verdadeiro romance das arábias. Ela, que reclamava que estava encalhada, conheceu um empresário árabe na Holanda e os dois se encantaram um pelo outro, segundo o jornal Extra. Moreno, alto e mais velho, o novo affair da cantora já era fã da drag queen e a abordou em uma boate.
Segundo o Extra, depois de papearem muito, os dois trocaram beijos e parece que o romance engatou. A artista que foi a Amsterdã para assistir ao show da cantora americana Beyoncé, se encontrou todos os dias com o árabe. Na terça-feira, o novo amor de Vittar precisou embarcar para Lisboa, em Portugal, e os dois ficaram separados por um dia.
Para a sorte dos pombinhos, o próximo destino de Vittar também era Lisboa. A cantora desembarcou, nesta quarta-feira, à noite na capital lusitana e já se encontrou com o gringo por lá, como publicou o Extra.