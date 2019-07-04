Pabllo Vittar usa vestido de capixaba no MTV Miaw; veja looks dos famosos

O MTV Miaw 2019 movimentou os salões do Credicard Hall, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (3). A cerimônia anual reconheceu artistas e personalidades do mundo da arte com prêmios que foram dados desde aos melhores feats até os pets do ano. Na categoria dos animais, inclusive, foi Plínio o grande vencedor da rodada, o cãozinho de Anitta. A celebração vai ao ar pela MTV a partir das 22h desta quinta (4).
Dentre os looks que mais chamaram a atenção está o de Pabllo Vittar, que levou o Clipe do Ano, com "Seu Crime". A roupa da drag foi feita pelo estilista capixaba Leonardo Loreto e costurada por Leandro Colognesi. "Nos inspiramos em referências enviadas pelos stylists da cantora, Olavo Dias e João Ribeiro, e fizemos o look todo em camurça laranja", destaca Leonardo, em bate-papo com o Gazeta Online. Segundo o estilista, a produção do modelito levou três dias.
Na web, alguns internautas levantaram a questão de o vestido da drag teria tido um efeito indesejado no palco, mas Leonardo rebate: "O efeito foi planejado. O vestido tinha que ser bem justo e sexy. Era um traje especial para receber o prêmio".
O fato é que alguns looks bombaram durante o tapete vermelho do festão e o Gazeta Online fez uma seleção dos modelos mais comentados da internet. Confira: