Pabllo Vittar tira a roupa na web e sensualiza com corpão

Cantora decidiu sensualizar e postar vídeo em que aparece seminua com um perucão loiro e filtro de anjo no Instagram

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:59 - Atualizado há 6 anos

A artista Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost

A tarde de quarta-feira (2) foi mais quente que o normal para quem segue Pabllo Vittar nas redes sociais. É que a bonita decidiu tirar a roupa e deixar o corpão sensual para jogo em vídeos sensuais que gravou para a web.

Nos registros, a cantora e drag queen surgiu de peruca loira, toda maquiada, e com um filtro de anjo do Instagram.

"Lady boy", escreveu Pabllo na legenda da foto que decidiu postar em seu feed na internet.

