Pabllo Vittar tira a roupa na web e sensualiza com corpão

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:59
- Atualizado há 6 anos
A tarde de quarta-feira (2) foi mais quente que o normal para quem segue Pabllo Vittar nas redes sociais. É que a bonita decidiu tirar a roupa e deixar o corpão sensual para jogo em vídeos sensuais que gravou para a web.
Nos registros, a cantora e drag queen surgiu de peruca loira, toda maquiada, e com um filtro de anjo do Instagram.
"Lady boy", escreveu Pabllo na legenda da foto que decidiu postar em seu feed na internet.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o