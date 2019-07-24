Pabllo Vittar exibe bumbum gigante em foto sensual

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:04
- Atualizado há 6 anos
Pabllo Vittar esbanjou sensualidade durante a viagem que fez a Miami, nos Estados Unidos. Depois de exibir o corpão na praia, a cantora voltou ao hotel e fez uma nova foto ousada. Desta vez, surgiu com o bumbum empinado e biquíni fio dental de costas.
