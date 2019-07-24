Home
Pabllo Vittar exibe bumbum gigante em foto sensual

Cantora passou uns dias em Miami, nos Estados Unidos

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:04

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Ernna Cost

Pabllo Vittar esbanjou sensualidade durante a viagem que fez a Miami, nos Estados Unidos. Depois de exibir o corpão na praia, a cantora voltou ao hotel e fez uma nova foto ousada. Desta vez, surgiu com o bumbum empinado e biquíni fio dental de costas.

Este vídeo pode te interessar

