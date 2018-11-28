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Pabllo Vittar estrela tutorial de maquiagem na Vogue dos EUA

Entre dicas incomuns, cantora manda recados para o clã Kardashian-Jenner e diz estar à procura de um namorado

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 15:07
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar está em todas. Depois de entrevistar Sidney Magal no Fantástico do último domingo, 25, a cantora que é sensação do pop no País surge numa matéria no site da Vogue norte-americana e num vídeo (divertidíssimo, por sinal) no canal de YouTube do veículo. Em quase 14 minutos, ela faz um passo a passo bem realista e intimista da sua transformação em drag.
Entre revelações de técnicas incomuns (ela desenha a boca com sombra e não com batom, por exemplo) e de produtos de preços acessíveis, como um da marca Quem Disse Berenice?, ela discorre sobre questões LGBTQ, conta que está solteira (e, brincando, sugere a eventuais interessados que mandem mensagens pelas redes sociais - eu uso Google Tradutor, diz) e manda recadinhos para o clã Kardashian Jenner - de quem é fã assumida. Me adota, Kris?, diverte-se, falando para a matriarca da família. Kylie, se você ver esse vídeo, me segue no Instagram. Para de fazer a doida!, emenda.
Assista ao vídeo na íntegra abaixo.

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