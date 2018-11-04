Pabllo Vittar disputa título de mulher mais sexy de 2018 com Anitta

Pabllo Vittar pode ser eleita a mulher mais sexy de 2018. A drag queen compete na eleição feita pela revista "Isto é gente" com nomes como Paolla Oliveira, Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Anitta e IZA, que lideram o ranking da votação popular.
Dessa forma, a drag está indo bem colocada, ocupando a sexta posição. Isso mostra que Vittar está na frente de Cleo Pires, Isis Valverde, Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Deborah Secco e Sabrina Sato.
Thammy disputa no masculino
Na disputa pelo homem mais sexy do ano está Thammy Miranda. O filho transgênero de Gretchen compete com Caio Castro, Cauã Reymond e Chay Suede, entre vários outros galãs.