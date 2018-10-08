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Ozzy Osbourne passa por cirurgia na mão e tem de cancelar show

Artista disse que teve uma infecção e vai passar alguns dias internado em hospital de Los Angeles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:55

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:55

Ozzy Osbourne contou, em seu Instagram, que precisou passar por uma cirurgia na mão devido a uma infecção. Por isso, o cantor teve de cancelar shows que faria em Mountain View, na Califórnia, no sábado, 6.
"O show do dia 6 de outubro foi adiado devido a uma doença. O cantor está sendo tratado de uma infecção, que fez com que ele tivesse de se submeter a uma cirurgia na mão na manhão do sábado. Osbourne vai ficar alguns dias no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles, onde ele vai ficar sob cuidados médicos para monitorar a infecção", diz o comunicado publicado no Instagram.
O show foi adiado para o dia 16 de outubro.
Depois, Ozzy Osbourne publicou uma foto tomando sorvete, mostrando que já está se recuperando.
"Me sentindo melhor após a cirurgia. Sorvete ajuda", disse o cantor na legenda.

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