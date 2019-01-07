'Ouvi uma voz e decidi disputar o The Voice Kids', diz Jeremias Reis

Crédito: Marcelo Prest

"Sementes do Amanhã" - música de Gonzaguinha - para se apresentar em sua estreia no The Voice Kids 2019, neste domingo (6), quando o primeiro programa da quarta temporada ao ar na TV Globo. A letra da canção reflete justamente o que ele é: "um menino que brincava e que hoje é semente do amanhã". Jeremias deu show e conseguiu que todos os jurados virassem a cadeira para ele. Jeremias Reis, de 11 anos, é retrato de milhões de brasileiros. Ele escolheu, neste domingo (6), quando o primeiro programa da quarta temporada ao ar na TV Globo. A letra da canção reflete justamente o que ele é: "um menino que brincava e que hoje é semente do amanhã". Jeremias deu show e conseguiu que todos os jurados virassem a cadeira para ele.

Para quem já foi vítima de enchentes e vive uma realidade humilde, a manhã desta segunda-feira (7), para ele, foi diferente. Acordou como artista, ainda surfando nos ares da fama de aparecer na telinha para o Brasil inteiro e sem acreditar que está tendo a oportunidade de seguir com o seu sonho de cantar.

Ouvi uma voz e decidi disputar o The Voice Kids. E deu certo. Espero que continue assim, porque minhas expectativas são as melhores possíveis Jeremias Reis, cantor mirim

O capixaba, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, destaca que começou a se interessar pelo canto por volta dos cinco anos de idade, quando via a mãe e a tia de consideração cantarem. "Minha mãe não é profissional, mas cantava na igreja. E eu comecei a fazer o mesmo. Comecei a participar de corais, fazer apresentações e fui tomando gosto", frisa.

Jeremias faz parte de um dos projetos da Rede Aica, de apoio social, que tem parte das operações na Serra, no Espírito Santo. Nas atividades da instituição, o cantor mirim toma aulas de canto com a tal tia de consideração, que também colaborou na sua criação. Nas atividades da instituição, o cantor mirim toma aulas de canto com a tal tia de consideração, que também colaborou na sua criação.

REALIDADE

Atualmente, Jeremias vive com a mãe, o padrasto e dois dos quatro irmãos que possui. "São inspirações que eu convivo dia a dia e me fazem querer continuar na carreira", relata. Mas a família vive em um imóvel que não é o dela, que foi invadido pelas chuvas que assolaram o Espírito Santo no último mês de novembro. Na ocasião, a mãe do capixaba, a auxiliar de serviços gerais Fabíola Rodrigues Pereira, se mudou com o marido e os meninos para uma outra casa e agora trabalha para reconstruir a própria residência, que é na mesma rua de onde estão atualmente instalados.

Inspiração de Jeremias, também, é a dupla Simone e Simaria, escolhidas dele para serem suas técnicas no The Voice Kids 2019. "Desde quando eu subi no palco, eu sabia que eram elas que eu queria. Tanto que, quando elas viraram as cadeiras, eu apontei para elas (risos). Até virei meme por conta disso, mas gente famosa é assim mesmo, né? (Risos)", conclui.

Simone e Simaria com o capixaba Jeremias Crédito: Reprodução/TV Globo

O menino destaca que, pelo que já leu da história das sertanejas, acaba se identificando muito com o que elas passaram e queria alguém assim para guiá-lo nesta etapa da vida. "Acho que foi uma identificação que eu fiz. Depois, não deu tempo nem para conversamos, mas será muito produtivo, com certeza", relata ele, que parte para o Rio de Janeiro, para novas gravações, nesta segunda (7).

FÉ NA VOZ

Jeremias confidencia que não tinha muita vontade de ir ao "The Voice Kids" antes de realmente ter a inscrição aprovada, neste ano. Até depois disso, ficou na dúvida se deveria ir ou não ao reality musical mais famoso do Brasil. "Mas eu ouvi uma voz que disse que era para eu ir. Então, eu decidi enfrentar e ir assim mesmo", conta, emocionado.

O capixaba se considera bastante religioso e não falta aos compromissos com a igreja, no bairro em que mora, Central Carapina, na Serra. Agora, ele pede a Deus que continue guiando seu canto para os próximos passos: "Espero que dê tudo certo. Estou confiante demais (risos)", conclui.

Segundo ele, as aulas de canto periódicas no projeto e os treinos em casa não vão parar. Aliás, vão até aumentar. "Depois do programa, neste domingo, dia 6, a igreja fez uma caravana a pé até minha casa com os frequentadores. Fiquei muito emocionado e só consegui me jogar no chão para chorar. Vou seguir firme e, se Deus quiser, chegar à vitória do The Voice", afirma.