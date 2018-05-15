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Decisão

Organização de mulheres pede que Spotify remova artistas de playlists

Grupo Ultraviolet escreveu carta aberta ao CEO da plataforma

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 19:13
O rapper Chris Brown Crédito: Divulgação
A organização de defesa dos direitos das mulheres Ultraviolet escreveu uma carta ao CEO do Spotify, Daniel Ek, pedindo a retirada de artistas acusados de agressões ou abusos sexuais das playlists oficiais da plataforma. Entre os grupos citados pela carta estão Chris Brown, The Red Hot Chili Peppers, Nelly, Eminem, Don Henley e Steven Tyler.
O pedido da Ultraviolet  fundada em 2012  vem após a decisão do Spotify de remover artistas envolvidos em crimes de suas listas de reprodução. O serviço já anunciou que parou de promover R. Kelly e XXXTentacion, após uma série de acusações de agressões e abusos sexuais contra os dois.
"Obrigado por dar o importante primeiro passo para remover os abusadores R. Kelly e XXXTentacion de suas playlists oficiais", diz a carta. "Sua ação demonstra que o Spotify está seguindo o exemplo das mulheres negras que exigiram que esses dois homens, que abusaram sexualmente e fisicamente de mulheres durante anos, não sejam promovidos e celebrados.
A carta da Ultraviolet, porém, não cita os crimes contra os artistas que são citados no pedido de boicote. 
"Toda vez que um indivíduo famoso continua a ser glorificado apesar das alegações de abuso, perpetuamos o silêncio erroneamente mostrando às vítimas de violência sexual e doméstica que não haverá consequências para o abuso. Isso tem um efeito cultural muito além de um indivíduo", segue o comunicado do grupo.
A decisão do Spotify de banir R. Kelly e XXXTentation de suas playlist oficiais ocorreu na semana passada, após a empresa anunciar sua nova política de conteúdo. Suas músicas continuarão disponíveis no serviço, no entanto não serão mais selecionadas para as recomendações da plataforma. 

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