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Oprah Winfrey reage a tuíte agressivo de Donald Trump

Presidente americano chamou a apresentadora de insegura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 18:55

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 18:55

Oprah Winfrey, apresentadora americana Crédito: Instagram / Oprah Winfrey
A apresentadora de televisão Oprah Winfrey respondeu nesta quinta-feira, 22, a um tuíte agressivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra ela. Após assistir ao tradicional programa 60 minutos, feito pela primeira vez por Oprah, o político escreveu que as perguntas foram tendenciosas e os fatos apresentados no programa, incorretos.
Em mensagem no Twitter, ele criticou a maneira "insegura" com que ela entrevistou os convidados do programa. "Acabei de ver uma Oprah Winfrey, que a certa altura conheci muito bem, muito insegura ao entrevistar um grupo de pessoas no 60 Minutes. As perguntas foram tendenciosas e enviesadas, os fatos incorretos. Espero que Oprah concorra para ser exposta e derrotada como todos os outros!", tuitou Trump.
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A apresentadora rebateu as críticas durante o programa Ellen DeGeneres Show nesta quinta-feira, 22. "O que eu fiz foi olhar de do", explicou Oprah ao programa da apresentadora Ellen DeGeneres. Ela contou que, antes de ir ao ar, o programa é avaliado por pelo menos sete outras pessoas, para evitar erros. Segundo ela, houve momentos nas gravações em que faltou equilíbrio, o que foi corrigido após as discussões.
"Então, eu estava trabalhando muito para fazer o oposto do que foi escrito no tuíte de ódio (de Trump)." O episódio de 60 Minutos do último domingo, 18, focou na polarização política do país durante o governo do empresário.

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