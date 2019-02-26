Olivia Colman: "Vou guardar o Oscar na minha cama"

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Ainda catatônica por ter derrotado Glenn Close no Oscar de melhor atriz, Olivia Colman divertiu os jornalistas na entrevista coletiva. Veja o bate-papo:

Você tinha preparado o discurso que fez no palco?

De forma alguma. E ainda me disseram que esqueci de mencionar Melissa (McCarthy) e Yalitzia (Aparicio), mas, vocês sabem, um prêmio como esse não acontece todo dia.

Como foi, então, a sensação?

Não tenho ideia. Eu não poderia dizer o que estou sentindo. No ano que vem, acho que serei capaz de colocar em palavras, mas não sei o que dizer sobre minha situação nesse momento.

Onde vai guardar a estatueta?

Na cama, entre mim e meu marido. Só que ele não sabe ainda...