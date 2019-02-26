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"And the Oscar goes to..."

Olivia Colman: "Vou guardar o Oscar na minha cama"

Olivia desbancou Glenn Close e ficou surpresa quando foi anunciada na categoria

Publicado em 

26 fev 2019 às 14:46

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 14:46

Crédito: Reprodução/Instagram @theacademy
Ainda catatônica por ter derrotado Glenn Close no Oscar de melhor atriz, Olivia Colman divertiu os jornalistas na entrevista coletiva. Veja o bate-papo: 
Você tinha preparado o discurso que fez no palco?
De forma alguma. E ainda me disseram que esqueci de mencionar Melissa (McCarthy) e Yalitzia (Aparicio), mas, vocês sabem, um prêmio como esse não acontece todo dia.
Como foi, então, a sensação?
Não tenho ideia. Eu não poderia dizer o que estou sentindo. No ano que vem, acho que serei capaz de colocar em palavras, mas não sei o que dizer sobre minha situação nesse momento.
Onde vai guardar a estatueta?
Na cama, entre mim e meu marido. Só que ele não sabe ainda...
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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