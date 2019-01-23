'O apoio acaba', desabafa Kate Middleton sobre maternidade

Após ter três filhos, Kate Middleton, 37, desabafou sobre algumas dificuldades que os pais em geral compartilham.
Durante uma visita à instituição de caridade Family Action nesta terça-feira (22), ela expressou sua solidariedade e empatia às famílias.
"É tão difícil. Você tem muito apoio com o bebê como mãe, especialmente nos primeiros dias, mas depois do primeiro ano [da criança] isso acaba", disse em sua visita. "Depois disso, não há muitos livros para ler."
Mãe do Príncipe George, 5, Princesa Charlotte, 3, e Príncipe Louis, de apenas nove meses, ela também disse que "todo mundo experimenta a mesma luta", em referência aos pais.
Quem também está para experimentar as dificuldades da maternidade é Meghan Markle, esposa do cunhado de Middleton. Grávida de seis meses, ela e o marido, o príncipe Harry, ainda não sabem o sexo do bebê.
Os dois se casaram em maio de 2018, anunciando em outubro que teriam seu primeiro bebê já em 2019. Tudo indica que o mais recente membro da família real britânica nascerá em abril.