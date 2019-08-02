Vida sexual ativa

Núbia Oliiver diz que já transou com 400 homens, mas acha pouco

"Acho que homem tem muito a oferecer", diz a bonita

Crédito: Reprodução/Instagram @nubiaoliiver

A modelo Núbia Oliiver, 45, disse que já se relacionou com 400 homens em toda a sua vida. Segundo ela, sua vida sexual começou quando ela ainda estava na pré-adolescência.

"Já me relacionei com 400 homens. Iniciei minha vida sexual com 13, então não dá nem um homem e meio por mês", comentou, em entrevista ao TV Fama (RedeTV!).

Na internet ela costuma fazer a temperatura subir e dar conselhos amorosos. "Surgiu como uma brincadeira, sempre falei muito abertamente sobre o sexo, de forma natural", disse. "Os que estão dispostos a aprender o orgasmo são os melhores amantes", emendou.

Em maio, Núbia Oliiver contou que estava paquerando uma mulher que já era avó, com mais de 50 anos. "Conheci no Instagram. Ela é avó, uma delícia, linda, maravilhosa, mas não a conheço pessoalmente", revelou.

Na ocasião ela também afirmou que gostava mais de homens do que de mulheres. "Sou 90% atraída por homem, adoro. Acho que homem tem muito a oferecer. Agora, sou 10% [atraída] por mulher, elas estão mais gostosas e mais românticas."

